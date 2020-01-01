Баскетбольные кроссовки
Экипировочный центр «Кинаш Спорт» — специализированный магазин, где можно недорого купить разнообразную спортивную обувь, в том числе оригинальные баскетбольные кроссовки известных торговых марок. В каталоге представлено около 200 моделей от Adidas, Anta и Nike. Вы можете отсортировать доступный ассортимент баскетбольной обуви, используя фильтры по бренду, цвету и размеру. Также можно приобрести товары по сниженной цене с помощью специальной скидки для постоянных клиентов.
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до 20%арт: CK1069-0015699 р. от 4 560 р.Спортсмен: 4 840 руб.Размеры(RUS): 36,5, 37, 38, 39,5, 41, 41,5, 43, 43,5, 44, 44,5, 45, 45,5, 46, 48,5
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арт: BV7427-0018 200 р.Спортсмен: 6 970 руб.Размеры(RUS): 37,5, 38, 39, 39,5, 40, 41, 41,5, 42, 43, 43,5, 44, 44,5, 45, 45,5
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арт: CK6611-10011 500 р.Спортсмен: 9 770 руб.Размеры(RUS): 39, 39,5, 40, 41, 41,5, 42, 43, 43,5, 44, 44,5, 45, 45,5, 46
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арт: CK2090-0038 200 р.Спортсмен: 6 970 руб.Размеры(RUS): 38, 39, 39,5, 40, 41, 41,5, 42, 43, 43,5, 44, 44,5, 45, 45,5
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арт: AJ5898-0087 190 р.Спортсмен: 6 110 руб.Размеры(RUS): 39,5, 40, 41, 41,5, 42, 43, 43,5, 44, 44,5, 45, 45,5, 48,5, 49,5
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арт: CV4004-4008 200 р.Спортсмен: 6 970 руб.Размеры(RUS): 37,5, 38, 39, 39,5, 40, 41, 41,5, 42, 43, 43,5, 44, 44,5, 46
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до 3%арт: BQ3060-0097490 р. от 7 300 р.Спортсмен: 6 370 руб.Размеры(RUS): 39,5, 40, 41, 41,5, 42, 43, 43,5, 44, 44,5, 45, 45,5, 46
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арт: AO4436-0058 190 р.Спортсмен: 6 960 руб.Размеры(RUS): 42, 43, 43,5, 44, 44,5, 45, 45,5, 46
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арт: AO4436-0098 190 р.Спортсмен: 6 960 руб.Размеры(RUS): 39,5, 40, 41, 41,5, 42, 43, 43,5, 44, 45, 45,5, 46, 49,5
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арт: CK2087-0039 000 р.Спортсмен: 7 650 руб.Размеры(RUS): 38, 39, 40, 41, 41,5, 42, 43, 43,5, 44, 44,5, 45, 45,5
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арт: CK2090-0048 200 р.Спортсмен: 6 970 руб.Размеры(RUS): 38, 39, 39,5, 40, 41, 41,5, 42, 43, 43,5, 44, 44,5, 45,5
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арт: CI1396-4007 300 р.Спортсмен: 6 200 руб.Размеры(RUS): 39,5, 41, 42, 43, 43,5, 44, 44,5, 45, 45,5, 46, 48,5
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арт: AO4436-4028 190 р.Спортсмен: 6 960 руб.Размеры(RUS): 40, 41, 41,5, 42, 43, 43,5, 44, 44,5, 45,5, 46, 49,5
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арт: CK2669-6006 500 р.Спортсмен: 5 520 руб.Размеры(RUS): 38, 39, 39,5, 40, 41,5, 42, 43, 43,5, 44, 44,5, 45,5
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-10%арт: 812031101-110090 р. 9 080 р.Спортсмен: 8 580 руб.Размеры(RUS): 38,5, 39, 40, 40,5, 41, 42, 43, 43,5, 44,5
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-10%арт: 812031101-310090 р. 9 080 р.Спортсмен: 8 580 руб.Размеры(RUS): 38,5, 39, 40, 40,5, 41, 42, 43, 43,5, 44,5
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-10%арт: 812031102-29490 р. 8 540 р.Спортсмен: 8 070 руб.Размеры(RUS): 38,5, 39, 40, 40,5, 41, 42, 43, 43,5, 44,5
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арт: CK1069-1005 700 р.Спортсмен: 4 840 руб.Размеры(RUS): 39, 39,5, 41, 41,5, 42, 43, 43,5, 44, 44,5, 45
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арт: AJ5898-0017 190 р.Спортсмен: 6 110 руб.Размеры(RUS): 39,5, 40, 41, 42, 43, 43,5, 44, 44,5, 45,5
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арт: BQ3060-0017 490 р.Спортсмен: 6 370 руб.Размеры(RUS): 40, 41, 41,5, 42, 43,5, 44, 44,5, 45, 45,5
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-10%арт: 812031101-210090 р. 9 080 р.Спортсмен: 8 580 руб.Размеры(RUS): 39, 40, 40,5, 41, 42, 43, 43,5, 44,5
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арт: AO4436-0048 190 р.Спортсмен: 6 960 руб.Размеры(RUS): 38, 39,5, 41, 41,5, 42, 43,5, 44, 44,5
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арт: CK2090-4028 200 р.Спортсмен: 6 970 руб.Размеры(RUS): 38, 39,5, 41, 41,5, 42, 43, 43,5, 44, 44,5
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арт: AT1200-0018 910 р.Спортсмен: 7 570 руб.Размеры(RUS): 40, 41, 41,5, 42, 43, 43,5, 44, 44,5, 45,5
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арт: CK2090-1028 200 р.Спортсмен: 6 970 руб.Размеры(RUS): 40, 41, 41,5, 42, 43, 43,5, 44, 44,5
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-10%арт: 812031605-25390 р. 4 850 р.Спортсмен: 4 580 руб.Размеры(RUS): 38,5, 39, 40, 40,5, 41, 42, 43, 43,5, 44,5
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арт: BQ5468-40011 490 р.Спортсмен: 9 770 руб.Размеры(RUS): 37,5, 39, 41, 41,5, 42, 43, 43,5, 44
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-10%арт: 812031101-610790 р. 9 710 р.Спортсмен: 9 170 руб.Размеры(RUS): 40, 40,5, 41, 42, 43, 43,5, 44,5
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арт: AT1200-0048 290 р.Спортсмен: 7 050 руб.Размеры(RUS): 39,5, 40, 41,5, 42, 43, 43,5, 44, 44,5
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-10%арт: 812031103-18090 р. 7 280 р.Спортсмен: 6 880 руб.Размеры(RUS): 38,5, 40, 40,5, 41, 42, 43, 43,5, 44,5
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арт: AJ5898-0097 190 р.Спортсмен: 6 110 руб.Размеры(RUS): 40, 41, 41,5, 42, 43,5, 44, 44,5, 49,5
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арт: CI1396-0077 300 р.Спортсмен: 6 200 руб.Размеры(RUS): 39,5, 41, 42, 43,5, 44, 44,5, 45, 45,5
Оригинальные кроссовки для игры в баскетбол
Спортсмены знают, как важно подобрать правильную обувь для занятий. Кроссовки для игры в баскетбол условно разделяют на три категории: высокие, средние и низкие. Давайте рассмотрим каждую из них подробней:
- Высокая баскетбольная обувь. Этот тип предназначается для крупных игроков, которые выступают в роли нападающих. Модель данного типа надежно обхватывает голеностоп за счет высокой колодки и амортизирует силу удара после прыжка. Все это в совокупности снижает вероятность получения травм во время игры.
- Средняя обувь для баскетбола подходит форвардам и универсальным игрокам. В отличие от первого типа, эти модели весят немного меньше, что делает движения более свободными. Подошва у такой обуви тонкая. Колодка лишь слегка прикрывает голеностоп.
- Низкие баскетбольные кроссовки обладают высокой маневренностью и идеально подходят атакующим защитникам. С их помощью игрок получает возможность делать резкие движения и молниеносно менять вектор направления. Весят такие кроссовки около трехсот грамм. Основной недостаток этой модели — быстрое изнашивание.
Вы можете приобрести понравившуюся пару кроссовок или целую партию обуви для баскетбола через наш интернет-магазин или непосредственно в одном из торговых павильонов в Москве или Ставрополе.
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