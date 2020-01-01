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Баскетбольные кроссовки

Экипировочный центр «Кинаш Спорт» — специализированный магазин, где можно недорого купить разнообразную спортивную обувь, в том числе оригинальные баскетбольные кроссовки известных торговых марок. В каталоге представлено около 200 моделей от Adidas, Anta и Nike. Вы можете отсортировать доступный ассортимент баскетбольной обуви, используя фильтры по бренду, цвету и размеру. Также можно приобрести товары по сниженной цене с помощью специальной скидки для постоянных клиентов.

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Оригинальные кроссовки для игры в баскетбол

Спортсмены знают, как важно подобрать правильную обувь для занятий. Кроссовки для игры в баскетбол условно разделяют на три категории: высокие, средние и низкие. Давайте рассмотрим каждую из них подробней:

  • Высокая баскетбольная обувь. Этот тип предназначается для крупных игроков, которые выступают в роли нападающих. Модель данного типа надежно обхватывает голеностоп за счет высокой колодки и амортизирует силу удара после прыжка. Все это в совокупности снижает вероятность получения травм во время игры.
  • Средняя обувь для баскетбола подходит форвардам и универсальным игрокам. В отличие от первого типа, эти модели весят немного меньше, что делает движения более свободными. Подошва у такой обуви тонкая. Колодка лишь слегка прикрывает голеностоп.
  • Низкие баскетбольные кроссовки обладают высокой маневренностью и идеально подходят атакующим защитникам. С их помощью игрок получает возможность делать резкие движения и молниеносно менять вектор направления. Весят такие кроссовки около трехсот грамм. Основной недостаток этой модели — быстрое изнашивание.

Вы можете приобрести понравившуюся пару кроссовок или целую партию обуви для баскетбола через наш интернет-магазин или непосредственно в одном из торговых павильонов в Москве или Ставрополе.

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